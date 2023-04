08:04

Appuntamento a Stresa il 9 e 10 maggio per l’annuale edizione di Meet Forum, evento che conferma il suo ruolo di punto di incontro fra alcuni dei principali esponenti dell’industria turistica italiana.

Lead sponsor è Intesa Sanpaolo, mentre TTG Italia sarà media partner dell’evento.

Quest’anno la due giorni che si svolgerà al Palazzo dei Congressi si svilupperà sul filo conduttore della sostenibilità, come sottolinea Dina Ravera (nella foto), azionista di riferimento di Destination Italia, che organizza l’ottava edizione dell’evento ideato da Portale Sardgena.



“Sarà una due giorni all’insegna dei dibattiti e del confronto sui temi della sostenibilità, declinata nei suoi diversi aspetti: ambientale, sociale ed economica”.

Al termine dei lavori che verranno seguiti in diretta dalla redazione di TTG Italia, verrà assegnato il Premio Meet Forum Turismo Sostenibile 2023.“Il riconoscimento - spiega Massimiliano Cossu, a.d. di Portale Sardegna - andrà alla società che più si è distinta, nell’ultimo anno, per i risultati ottenuti negli ambiti della sostenibilità”.



Il Meet Forum 2023 ha tra i suoi obiettivi anche la creazione della Carta dei principi del turismo sostenibile, che verrà aggiornata ogni anno. Il documento sarà presentato durante la Final Conference e conterrà la proposta del comparto turistico alle istituzioni per accelerare il raggiungimento di target di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nel settore turistico.



Fra i relatori già confermati, nomi di spicco come quelli di Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo; Riccardo Illy, presidente del polo del Gusto; l’imprenditore Federico Grom; Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet.