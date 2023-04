08:04

Meet Forum volta pagina. Il tradizionale evento giunto all’ottava edizione cambia location e dalla Sardegna si trasferisce a Stresa (nella foto), presso il Palazzo dei Congressi. Sarà in questa location che il 9 e 10 maggio si daranno appuntamento alcuni fra i principali protagonisti della scena turistica italiana.

“Il Mediterranean European Economic Tourism Forum, ideato da Portale Sardegna e organizzato quest’anno da Destination Italia Group, avrà Intesa Sanpaolo come lead sponsor e TTG Italia come media partner – conferma Dina Ravera, principale azionista di Destination Italia – e si concentrerà sul turismo sostenibile”.



Un filone nuovo, associato all’impronta tradizionale di Meet Forum, che ha l’obiettivo di riunire in una due giorni di lavori alcuni rappresentanti di spicco del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico.



“Anche quest’anno – aggiunge Massimiliano Cossu, a.d. di Portale Sardegna (società che sarà incorporata in maggio da Destination Italia Group) – Meet Forum torna a proporre un programma di incontri e seminari tematici, che per la prima volta ruoteranno sul tema della sostenibilità, affrontata sotto diversi aspetti”. Sarà la redazione di TTG Italia, media partner dell'evento, a fare focus sui temi che verranno dibattuti nella due giorni.



“Le imprese turistiche devono prepararsi alla rivoluzione che dal 1 gennaio 2026 le coinvolgerà direttamente, con l’introduzione del bilancio di sostenibilità - spiega Ravera -. Proprio per questo il Meet Forum intende cominciare a formare e preparare gli attori del turismo a questo importante appuntamento”.



Gli obiettivi

Il Meet Forum 2023 ha tra i suoi obiettivi la creazione della Carta dei principi del turismo sostenibile, che verrà aggiornata ogni anno. Il documento sarà presentato durante la Final Conference e conterrà la proposta del comparto turistico alle istituzioni per accelerare il raggiungimento di target di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nel settore turistico.



Durante la Final Conference il comitato scientifico assegnerà il Premio Meet Forum 2023 per il turismo sostenibile. Il riconoscimento andrà alla società che più si è distinta, nell’ultimo anno, per i risultati ottenuti negli ambiti della sostenibilità ambientale, sociale e di governance.



“Si tratta di un riconoscimento che verrà tributato anche nei prossimi anni a chi avrà meglio risposto ai principi espressi nella Carta dei principi del turismo sostenibile”.



Le iscrizioni al Meet Forum sono già aperte a questo link. I.C.