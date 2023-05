08:04

Si aprirà domani l’ottava edizione di Meet Forum, che per la prima volta cambia location e dalla Sardegna si sposta a Stresa, presso il Palazzo dei Congressi.

L’evento promosso e organizzato da Destination Italia verrà realizzato con la partnership in qualità di lead sponsor di Intesa Sanpaolo e con TTG Italia come media partner.

“Il Meet Forum – conferma Dina Ravera (nella foto), azionista di riferimento di Destination Italia – ha preso la forma desiderata. L’obiettivo è quello di far crescere l’evento per farlo diventare un appuntamento per la travel industry, all’interno del quale le istituzioni possano ascoltare le istanze presentate dai protagonisti del settore turistico, definendo obiettivi e azioni da mettere in campo per sostenere la ripresa”.



L’evento si aprirà domani con i tavoli ai quali parteciperanno diversi relatori, che affronteranno il macro tema legato al turismo sostenibile declinandolo negli aspetti legati a environment, social e governance.

“I personaggi che partciperanno alla due giorni non sono legati solo al settore turistico in senso stretto: l’obiettivo è infatti quello di raccogliere le voci dei rappresentanti di tante industry differenti - finanziaria, delle telecomunicazioni, sanitaria, energy - a vario titolo collegate al turismo”.



I lavori verranno aperti da Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto e “grande appassionato di Made in Italy, con una carriera anche istituzionale alle spalle. La persona giusta, in grado di far colloquiare e mettere in relazione il mondo delle istituzioni con quello delle imprese private”.



La chiusura dei lavori, programmata il 10 maggio alle 16,30 durante la main conference moderata da Sergio Luciano, vedrà la partecipazione del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che porterà il suo contributo insieme ad altri relatori di spicco: Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; il principe Vitaliano Borromeo; Dina Ravera, ceo di Destination Italia e presidente del Pio Albergo Trivulzio; Adriano Apicella, ceo di Welcome Travel Group; Sara Digiesi, ceo di Best Western; Franco Gattinoni, presidente di Fto; Luca Patanè, vice presidente di Fto; Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Group. In collegamento anche Enrico Giovannini, direttore Scientifico di Asvis.



Durante la final conference verrà presentata la Carta dei Principi del Turismo Sostenible, frutto dei tavoli di lavoro degli esperti organizzati il 9 maggio.

In programma anche l'assegnazione di un premio alla startup ritenuta più innovativa nell’ambito del turismo sostenibile e di un premio alla carriera a un esponente del mondo del turismo. “Diventeranno appuntamenti annuali, che riproporremo anche nelle prossime edizioni di Meet Forum” assicura Ravera.

Isabella Cattoni