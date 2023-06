Scompare Silvio Berlusconi, la politica italiana in lutto

11:08

È morto Silvio Berlusconi e si chiude con lui un’era della politica italiana. Quattro volte Presidente del Consiglio, dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2005 e dal 2005 al 2006 e dal 2008 al 2011, con 3.339 giorni complessivi, è il politico che è rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio dell'Italia repubblicana.

Fondatore di Forza Italia, è stato un personaggio molto discusso.



Nel corso del suo ultimo mandato come presidente del Consiglio, fra il 2008 e il 2011, ha dato forte impulso al settore turistico, grazie alla collaborazione con l’allora sottosegretaria Michela Brambilla.



Di lui si ricorda, per il turismo, il suo ruolo di testimonial nello spot Magic Italy, durante il quale invitava a scegliere l’Italia per le proprie vacanze.