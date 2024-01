Vacanze di Carnevale, ecco le date regione per regione

17:36

Arrivano presto quest’anno le vacanze di Carnevale delle scuole. Con la Pasqua il 31 marzo, infatti, fra un mese sarà già tempo di maschere, sfilate e vacanze scolastiche.

Giovedì grasso sarà l’8 febbraio, Carnevale domenica 11 e martedì grasso il 13 febbraio.



I giorni di vacanza, però dipenderanno dalle diverse regioni e, in alcuni casi, le decisioni saranno prese dai singoli collegi dei docenti degli istituti scolastici.



In linea di massima, però, le vacanze sono previste il 12 e 13 febbraio per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Lombardia (con l’aggiunta del 16 e 17 febbraio per il rito ambrosiano). Dal 12 al 14 febbraio festa invece per Friuli-Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta e Veneto, mentre in Piemonte si va dal 10 al 13 febbraio. Solo 13 febbraio di vacanza in Sardegna, mentre nella provincia autonoma di Trento invece si va dall’8 al 13 febbraio, e a Bolzano dal 12 al 16 febbraio.