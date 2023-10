08:03

“Adesso è il momento di guardare al futuro”. Così Vito Signati, coordinatore della rete Mirabilia in occasione di 'Mirabilia 2023', l’evento che a Lipari ha unito l’XI Borsa Internazionale del Turismo culturale e la VII dedicata al Food e Drink.

Nelle due giornate di convegno un centinaio di buyers provenienti da 15 Paesi (tra cui Usa, Cina, Israele, Europa, Sudamerica) - che hanno partecipato a TTG Travel Experience - hanno potuto confrontarsi con più di 200 operatori turistici e del settore food & beverage.



I temi

Tra i temi di discussione, il percorso per il riconoscimento Unesco della cucina italiana, di sostenibilità e di mobilità intelligente.



“Il network Mirabilia crescerà ancora insieme ad Isnart” ha spiegato Signati, aggiungendo che “il progetto è nato 12 anni fa. All’inizio il network contava 5 Camere di commercio, oggi sono 21 e mettono insieme 33 siti Unesco. Ora si fa sempre più forte la necessità di coinvolgere le Camere di Commercio che non sono presenti in Mirabilia, ecco perché l'unione con l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche”.



“Ci pregiamo di essere affiancati da importantissimi organismi - ha aggiunto il presidente del network Angelo Tortorelli -, quali l’Istituto per il Commercio estero e l’Associazione delle Camere italiane all’estero, ma anche IEG per l’individuazione mirata dei buyers, la selezione, e la loro profilazione, così come per la pianificazione preventiva degli appuntamenti”. M.T.