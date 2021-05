L’Akiris Beach & Spa entra nella famiglia dei Life Resorts

09:47

Al decollo una nuova partnership fra Life Resorts e l'Akiris Beach & Spa a Nova Siri, sulla costa di Matera in Basilicata. A breve quest’area dell’Italia conterà su tre nuovi Life Resorts e oltre 900 unità abitative, concentrate nel litorale jonico della Basilicata: Akiris Resort di Nova Siri, Danaide Resort di Scanzano Jonico e Alessidamo Resort di Metaponto.

Pubblicità

“L’Akiris Beach Resort & Spa è un complesso turistico di eccellenza che rappresenta un punto di riferimento per il turismo della costa jonica lucana – dichiara Enzo Carella (nella foto), ceo & founder di Life Resorts -. Il resort, affacciato direttamente sul mare, dispone di servizi all’avanguardia e gode di un contesto naturalistico di grande pregio. Insieme alla proprietà, abbiamo condiviso un’ampia partnership volta a valorizzare i servizi disponibili nelle strutture”.



“Siamo felici essere entrati a far parte della collezione Life Resorts - ha aggiunto la proprietà -. Abbiamo iniziato una partnership di qualità con lo spirito di offrire un prodotto family leisure in grado di competere nei mercati internazionali e nel segmento Mice & events. Siamo certi che questo importante passo ci consentirà di rafforzare il nostro posizionamento nel mercato italiano e nei mercati internazionali”.



La struttura

Il Life Resort Akiris Beach & Spa offre 372 camere, family suites e appartamenti. Dispone di piscine, impianti sportivi, spiaggia riservata, servizi di intrattenimento.



Il Life Resort Akiris Beach & Spa, il Life Resort Danaide Beach & Spa ed il Life Resort Alessidamo Beach, saranno condotti con la formula dell’affiliation management e saranno commercializzati attraverso la rete di partner internazionali di Life Resorts.