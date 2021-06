Spiagge Alto Adriatico: unite per la promozione

13:32

Torna per il secondo anno consecutivo il sodalizio tra Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia con uno spot sul canale meteo Wetter.com e le principali tv tedesche per invitare i turisti della Germania a trascorrere le vacanze sulle spiagge dell’Alto Adriatico. Come racconta Hotelmag le tre Regioni hanno lanciato, in collaborazione, uno spot sul sito Wetter di previsioni meteo e su un network di canali tv tedeschi: “Romagna, Venetien und Friaul Julisch Venetien. Italienische Adria. Nichts liegt näher!”, ovvero “Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia. La Riviera Adriatica Italiana. Niente di più vicino!” è il messaggio che comparirà sino al 18 luglio.

Inoltre, è prevista anche una campagna online con banner che rimandano a un’apposita landing page “Für Ihren Urlaub an der Adria” (“Per la sua vacanza sulla Riviera Adriatica”) dedicata all’offerta di vacanza delle tre regioni e con rimandi ai rispettivi portali turistici.



L’operazione si basa su un accordo triennale tra Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia e Veneto, con un investimento annuale di 300mila euro (100mila per ogni Regione).



“Con la campagna vaccinale del personale turistico e i protocolli di sicurezza applicati a tutti i comparti della vacanza – sottolinea Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo dell’Emilia-Romagna -, la Riviera Romagnola è pronta ad accogliere i turisti tedeschi in totale sicurezza. Questa campagna condivisa si muove nel solco della promozione televisiva della Romagna avviata in Germania a fine aprile e la rafforza, con un efficace messaggio all’insegna del turismo di prossimità”.