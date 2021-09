08:01

Malgrado la pandemia, l’Europa è destinata a raggiungere il massimo storico nell’apertura di nuovi hotel proprio nel 2021. Lo dicono i dati Str, che evidenziano come per quest’anno le stime indichino l’apertura di 100.000 nuove camere nel Vecchio Continente.

Finora sono state aperte 50.000 nuove stanze, già oggi più che in tutto il 2020 e le aperture previste entro la fine dell’anno porteranno alla quota di 100.000. La crescita così impetuosa del 2021 è dovuta, secondo l’analisi di Str, alle aperture del 2020 che sono state rinviate a quest’anno.



Ma le previsioni dicono che anche nel 2022 il ritmo delle nuove aperture alberghiere non dovrebbe rallentare: sono previste ulteriori 100.000 nuove camere anche per il prossimo anno.



“Le prestazioni hanno sofferto durante la pandemia, ma molti investitori contano ancora sulla resilienza del settore - spiega Robin Rossmann, amministratore delegato di Str -. Anche se l'impatto di questo afflusso di offerta varierà ovviamente in base al mercato, ci sarà una concorrenza ancora maggiore per le proprietà che hanno resistito alla pandemia e sperano di raggiungere livelli significativi di ripresa nei prossimi anni”.