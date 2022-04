B&B Hotels si rafforza nel leisure: new entry balneare a Chioggia

16:32

B&B Hotels si rafforza nel segmento leisure acquisendo a Chioggia una struttura storica della famiglia Boscolo, che cambia il nome in B&B Hotel Chioggia Airone - Lido di Venezia. “L’hotel – spiega Valerio Duchini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia - ci permette di allargare ulteriormente la nostra offerta in destinazione a vocazione leisure. Dopo Cortina d’Ampezzo, infatti, siamo oggi fieri di poter arrivare in un’ulteriore località di vacanza, e in particolare di mare, molto amata dai turisti italiani e stranieri”.

Una posizione strategica

La struttura, 96 camere, è a soli 5 minuti di auto da Chioggia e, grazie alla sua posizione strategica, consente di partire alla volta di Venezia e di tutto il territorio veneto, e non solo: Padova, Treviso, Rovigo e Vicenza distano solo un’ora di auto e in un’ora e mezza è possibile raggiungere anche città come Verona, Ferrara e Ravenna.

Le camere sono disponibili in tipologia Singola, Economy, Deluxe e Family, hanno aria condizionata regolabile, mini-frigo e un bagno privato con bidet, doccia e asciugacapelli.



I servizi

La struttura mette a disposizione anche una connessione Wi-Fi illimitata e gratuita e Smart TV 32" con Chromecast integrata. L’hotel dispone inoltre di un appartamento di lusso di 140 mq all’ultimo piano con due camere da letto, cucina attrezzata, jacuzzi, sauna e vista sul mare.

Due i ristoranti e, tra i servizi, E-station per la ricarica delle auto elettriche, noleggio di biciclette, accesso diretto alla spiaggia privata, piscina e animazione durante tutta l’estate.

Per i meeting aziendali lhotel mette a disposizione sale modulabili per ospitare fino a un massimo di 400 persone.