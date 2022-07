Accor riorganizza i brand: due divisioni per l’intera offerta

10:31

Ristrutturazione in arrivo in casa Accor. A partire dal 1° ottobre di quest’anno il gruppo alberghiero cambierà la sua struttura organizzativa, raggruppando i suoi brand in due divisioni: Economy, Midscale & Premium e Luxury & Lifestyle.

Un’operazione che, ha spiegato la società, ha il fine di passare da “un modello generalista a un modello multispecialistico”, tracciando un percorso “chiaro e trasparente per ciascuna delle linee di business”, riporta Travel Weekly.



Economy, Midscale & Premium

Nella prima divisione – Economy, Midscale & Premium – finiranno i marchi Ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick e Pullman, per un totale di 4.816 strutture in tutto il mondo. Queste faranno riferimento a quattro sedi regionali, che si troveranno a Parigi, San Paolo, Singapore e Shanghai.



Luxury & Lifestyle

Nella seconda – Luxury & Lifestyle – rientreranno invece Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & MGallery ed Ennismore, per un totale di 448 alberghi.



A traghettare il gruppo verso il nuovo assetto sarà Sébastien Bazin, che il cda intende riconfermare nei ruoli di presidente e amministratore delegato.