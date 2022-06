Il Gruppo Accor arriva a quota 11 in Spagna, new entry a Siviglia

08:00

Il Gruppo Accor fa il poker a Siviglia. È infatti diventato operativo da poco l’Ibis Styles Sevilla City San Justa, quarta struttura Accor in città e primo hotel con questo brand in Andalusia.

L’hotel si trova vicino alla stazione dell’AVE San Justa e dispone di 218 camere, una sala riunioni per 35 persone e un rooftop con un cocktail bar. A disposizione degli ospiti anche una piscina solarium e una sala fitness.

Tre i ristoranti che, come riporta Hosteltur, ambiscono a entrare a far parte di uno dei percorse gastronomici di rilievo a Siviglia. In città il gruppo francese ha altre tre strutture: il Novotel Sevilla, l’Ibis Sevilla e l’Ibis Budget Sevilla Aeropuerto.



In Spagna, oltre all’Ibis Styles, Accor sta per aprire altri due alberghi: il Sofitel Barcelona Skipper, che segna il ritorno del marchio Sofitel in Spagna, e il Mercure Benidorm, 186 camere e primo hotel a brand internazionale nella destinazione.