Malpensa: in arrivo un nuovo hotel, esordio per il brand Tribe di Accor

13:12

Nuovo hotel in arrivo nei pressi dell’aeroporto di Milano Malpensa e la struttura segnerà anche l’ingresso in Italia del marchio Tribe del Gruppo Accor. Si tratterà di un albergo da 240 camere che avrà come fiore all’occhiello una piscina sulla terrazza panoramica.

Secondo quanto anticipato da Malpensa 24 si tratta di un investimento di Foruminvest Park e sorgerà accanto al Terminal 1 nel territorio di Vizzola Ticino. L’inaugurazione è prevista per l’ultimo trimestre del prossimo anno e nell’offerta ci saranno anche 10 suite, un centro fitness, sale riunioni, un ristorante e un bar e 130 posti auto.