UNAHOTELS Malpensa riapre: tutte le novità del restyling

14:48

È una veste totalmente nuova quella con cui riapre al pubblico UNAHOTELS Malpensa, il business hotel 4 stelle del Gruppo UNA vicino all’aeroporto e al polo fieristico. I lavori di restyling hanno interessato tutte le 157 camere della struttura, i cui bagni sono stati ammodernati e i letti completamente rinnovati grazie al contributo di Dorelan. Al nono e al decimo piano, invece, le camere sono state tutte convertite in executive attrezzate con coffee maker e bollitore.

Look totalmente rinnovato anche per le aree comuni, grazie al nuovo arredamento della hall del Volare bar & restaurant by ‘UNA cucina’.

Per quanto riguarda, invece, le soluzioni di alloggi, l’offerta si è arricchita di due bilocali con angolo cottura a induzione; un appartamento è inoltre trasformabile in trilocale unendo una camera comunicante adiacente.



Novità assoluta l’area fitness, collocata al primo piano. Gli interventi hanno interessato anche il centro congressi dell’hotel, con ammodernamenti tecnologici delle attrezzature delle quattro sale meeting.