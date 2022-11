Hyatt compra Dream Hotel Group per 300 milioni di dollari

11:51

Hyatt acquisirà Dream Hotel Group per 300 milioni di dollari. Il Gruppo alberghiero di Chicago ha raggiunto un accordo per rilevare il brand di strutture lifestyle a un prezzo base di 125 milioni di dollari.

Come parte dell’intesa, si legge su Travel Weekly, Hyatt Hotel Corp. pagherà ulteriori 175 milioni di dollari entro i prossimi anni, man mano che saranno realizzate le nuove proprietà già in programma o in cantiere.



Il porfolio di Dream Hotel Group conta attualmente una dozzina di hotel lifestyle sotto insegne Dream Hotels, Chatwal Hotels, Unscripted Hotels e By Dream Hotel Group. Sono invece 24 le strutture in cantiere.



Attraverso l’operazione, Hyatt aggiungerà al suo portfolio oltre 1.700 nuove camere.