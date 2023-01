Four Seasons, cambio ai vertici del team operativo: le nomine

15:31

Nuove nomine ai vertici del team operativo di Four Seasons Hotels and Resorts. Il consiglio di amministrazione ha eletto Rainer Stamfer (nella foto) a Presidente Global Operations Hotels and Resorts, mentre Rami Sayess è diventato Presidente Hotel Operation dell’Asia Pacifico. Nel suo nuovo ruolo Stampfer - che succede a succede a Christian Clerc dopo uan carriera ventennale nell’azienda - entra a far parte dell'Executive Leadership Team di Four Seasons, riportando al Presidente e Amministratore Delegato Alejandro Reynal, con il compito di supervisionare il portfolio attuale di Four Seasons e guidarne la crescita in tutto il mondo.

"Il suo stile di leadership, le consolidate relazioni con i proprietari degli hotel e il suo impegno verso la cultura e i valori aziendali consentiranno a Rainer di continuare a ottenere ottimi risultati anche in questo nuovo ruolo internazionale" dichiara Alejandro Reynal, presidente e amministratore delegato di Four Seasons.



Il ruolo precedentemente coperto da Stamfer verrà assunto da Rami Sayess, che vanta un’esperienza di 18 anni in Four Seasons, dove ha guidato molte proprietà in tutta l’area Emea e dell’Asia Pacifica in qualità di Regional Vice President e General Manager, inclusa la supervisione di Four Seasons Thai Collection. Recentemente è stato Regional Vice President and General Manager di Four Seasons Hotel Bahrain Bay, oltre a occuparsi della supervisione di sei proprietà in Europa, Middle East e Africa (Emea). Nel suo nuovo ruolo, a partire da marzo 2023, Sayess sarà di base a Singapore e assumerà la direzione della sezione Hotel Operations dell’area Asia Pacifico.