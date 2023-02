Bucuti & Tara Beach Resort: è ad Aruba l'hotel 'più ecologico al mondo'

17:02

“Il nostro business non è quello del turismo, ma quello della natura”, afferma Ewald Biemans (nella foto), fondatore e a.d. del Bucuti & Tara Beach Resort, l’hotel 'più ecologico del mondo' situato sulla Eagle Beach di Aruba. Nel 2020 è diventato il primo hotel nella storia delle Nazioni Unite a vincere l’ambito premio Global Un 2020 Climate Action Award.

Tutto merito della visione del proprietario Ewald Biemans: “Il cambiamento climatico ci sta danneggiando e dobbiamo fare qualcosa. Aruba è basata sulla natura, quindi se vogliamo guardare al futuro dobbiamo agire ora per le generazioni future”. E sul premio spiega “Ci è stato conferito per il nostro lavoro nel combattere il cambiamento climatico, perché siamo un esempio per tutti gli altri hotel nel mondo. Il nostro è un modello che può essere replicato da ogni attore nel mondo dell'ospitalità”.



Ma sono tanti gli altri riconoscimenti ricevuti, come primo hotel CarbonNeutral/net zero nei Caraibi nel 2018. Inoltre la struttura alberghiera è al primo posto su TripAdvisor come hotel più romantico dei Caraibi e 25° resort come migliore hotel al mondo. Paola Trotta