L'hotellerie italiana segna il passo: rallentano le transazioni

Rallentano le operazioni immobiliari nel segmento dell’hotellerie italiana. Nonostante gli oltre 400 milioni di presenze certificate lo scorso anno da Assoturismo-Cst (+38% rispetto al 2021), le grandi operazioni immobiliari hanno mostrato un andamento altalenante nel corso del 2022. Il dato emerge dallo studio dell’Osservatorio Pambianco sul settore: dopo una partenza a tutto gas, che ha portato a chiudere i primi sei mesi con 755 milioni di euro di transazioni (+40% rispetto al primo semestre del 2021), gli strascichi di questa euforia si sono protratti fino a dopo l’estate, quando si è registrato un forte rallentamento. Questo non solo sul comparto alberghiero, ma sull’intero settore del real estate italiano, con gli investitori che hanno tirato i remi in barca chiudendo il quarto trimestre con meno della metà delle transazioni rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Così, le grandi aspettative sulla ripresa degli investimenti alberghieri si sono dovute ridimensionare in corsa portando il totale delle transazioni 2022 a ridosso degli 1,4 miliardi di euro, in calo del 20% circa rispetto ai valori registrati a fine 2021.

Le ragioni di questa frenata sono da attribuirsi ad un incremento dei tassi da parte della Bce verso la fine del 2022, creando così un atteggiamento attendista da parte degli investitori. Nonostante il calo dei volumi d’investimento nel quarto trimestre, il settore hotellerie, lasciato alle spalle il grande rimbalzo del 2021, ha registrato risultati comunque confortanti spinto da flussi turistici in rapida ripresa e da un trend positivo di Adr e RevPar.



Il mercato risulta liquido nelle principali città come Milano, Roma, Firenze e Venezia, dove i trophy asset sono tra i più ricercati a fronte di un’offerta molto limitata. Per il 2023 si prevede un doppio binario legato agli investimenti: da un lato, la maggioranza dei capitali europei si indirizzerà su immobili core, mentre alcuni investitori asiatici si sono detti pronti a incrementare le proprie posizioni sul mercato italiano.



Le principali operazioni che hanno tenuto banco nel 2022 hanno visto il 43% degli investimenti registrati indirizzato verso quattro single asset deal tra prime resort ed operazioni in location centrali di grandi città.

Per il 2023, permangono alcuni elementi strutturali che continueranno a interessare il mercato ovvero l’attenzione sempre più marcata verso tutti gli aspetti di sostenibilità degli edifici, i cambiamenti indotti dalla crescente importanza dell’economia digitale e la ricerca di una sempre maggiore qualità degli ambienti in cui vivere. Il nuovo ciclo immobiliare che riguarderà anche gli investitori sarà contraddistinto da tre fattori principali: rigenerazione urbana, ibridazione degli spazi e sostenibilità.