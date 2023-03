Gto Conference: a Roma il 10 marzo la seconda edizione

di Gaia Guarino

12:08

Dopo il successo della prima edizione, torna la Gto Conference (Giovani Talenti dell’Ospitalità). L’appuntamento è per venerdì 10 marzo, quando il Centro Congressi Auditorium della Tecnica a Roma riunirà esperti del settore turistico, imprenditori, accademici e studenti provenienti da tutto il mondo, offrendo un'opportunità unica per la condivisione di idee, per la collaborazione e il networking.

"Siamo entusiasti di presentare la seconda edizione della conferenza di Giovani Talenti Dell'Ospitalità, che avrà come obiettivo quello di promuovere l'importanza dell'ospitalità sostenibile e inclusiva, nonché la formazione e l'impiego dei giovani talenti nel settore turistico”, commenta Kledis Brahimi, ceo di Gto. “La nostra conferenza si concentrerà sui modi in cui l'industria dell'ospitalità può evolversi e adattarsi alle sfide e opportunità che ci si presentano, sfruttando le nuove tecnologie e le nuove competenze dei giovani".



Il traguardo di Gto è infatti ambizioso, ossia quello di consentire a tutti di accedere alla formazione di qualità da ogni parte d'Italia entro il 2030 per contribuire al progresso del turismo.