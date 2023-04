Lombardia: stanziati 30 milioni a fondo perdutoper le strutture ricettive

09:59

La Regione Lombardia ha annunciato un bando da 30 milioni di euro per la riqualificazione e la realizzazione di alberghi e strutture ricettive. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto che potranno arrivare a 500mila euro e potranno essere utilizzati per coprire fino al 50% delle spese destinate ad arredi, macchinari, attrezzature hardware e software, all’esecuzione di opere edili-murarie e impiantistiche, progettazione e direzione lavori e ad altre spese generali.

La presentazione delle domande, come si legge sul sito della Regione, prenderà il via il prossimo 4 maggio e sarà aperta a tutte le tipologie di strutture, dagli alberghi fino a rifugi, ostelli e campeggi.



Il progetto si rivolge a micro, piccole e medie imprese con sede in Lombardia.



