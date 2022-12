Santanchè, fondi europei per il turismo montano lombardo

10:02

Fondi europei in aiuto del turismo montano in Lombardia. Di fronte al caro energia e alla necessità di potenziare l’innevamento artificiale per via della scarsità d’acqua, il ministro del Turismo Daniela Santanchè si è impegnato a incrementare il supporto economico statale per la stagione invernale 2022/2023.

“Sono disponibili stanziamenti non ancora spesi - ha dichiarato alla presentazione dell’offerta regionale a Palazzo Lombardia - e saranno necessari per continuare a innovare gli impianti, ma anche per lanciare nuovi pacchetti con le filiere dei territori. Insieme a quattro punti di forza della Lombardia, uno recente studio del Ministero ha individuato anche quattro punti deboli su cui occorre intervenire il prima possibile: mancanza di un’identità riconoscibile, limitata conoscenza del prodotto, lunghi tempi di percorrenza stradale dai centri urbani alle montagne e, in generale, necessità di potenziamento del branding”.

Alberto Caspani