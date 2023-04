New entry a Venezia per Numa Group: è la Residenza Grünwald

11:12

Riaprirà nel 2025 la storica Residenza Grünwald, la new entry nel portafoglio di gestioni di Numa Group nel cuore di Venezia. L’hotel, che si trova direttamente sul Canal Grande ed è di proprietà di Signa Real Estate dal maggio 2020, si trova nei pressi del futuro Rosewood Hotel Bauer Venice, ed è stato chiuso a novembre 2022 per iniziare i lavori di restauro secondo un progetto dell’architetto Alberto Torsello, lavori avviati parallelamente a quelli del vicino Rosewood.

"Questa location esclusiva a Venezia - commenta Dimitri Chandogin (nella foto), managing director di Numa Group - ci permette di espandere in modo ulteriore anche in Italia la nostra gamma di residenze Numa completamente digitalizzate di altissimo profilo. La fiducia di Signa conferma il nostro concetto di proposta contemporanea, alternativa al classico hotel”.



Una voltacompletata, la nuova Numa Residenza Grünwald Venice avrà 19 camere, di cui 2 con altane - le terrazze in legno tipiche di Venezia e kitchenette all’interno, che le rendono ideali anche per i soggiorni più lunghi.