Il gruppo Numa si espande in Italia, quattro new entry a Roma e Milano

12:02

Sono quattro le nuove proprietà italiane del Gruppo Numa che - dopo il Numa Vici aperto a Roma a marzo 2022 - continua il suo piano di sviluppo nel nostro Paese con le new entry di Roma e Milano. Nei prossimi mesi i quattro edifici saranno trasformati in hotel di design Numa, completamente digitalizzati.

“Queste nuove proprietà - sottolinea Gabriele Coen, Director Real Estate Expansion di Numa Italia (nella foto) - confermano la massima attenzione per l’Italia, in particolare in città di primo piano come Roma e Milano, che sono il cuore pulsante del Belpaese”.



Le novità

A Milano il gruppo apre Numa Camperio House, 23 unità abitative a pochi passi dal Castello Sforzesco. Il secondo nuovo hotel milanese è in via Passarella, a 300 metri da Palazzo Reale, e dispone di appartamenti completamente rinnovati e dotati delle tecnologie più all’avanguardia.



A Roma la prima delle due new entry è in Vicolo del Leonetto: 26 unità, di cu 9 con balconi o terrazzi nel centro della Capitale, a pochi passi dal Pantheon. Infine il Numa Tullo, sempre a Roma: un indirizzo raffinato a Trastevere, in un palazzo storico, con 17 unità, bar e ristorante che propone specialità tipiche della cucina romana.



Foto: @NUMA Group