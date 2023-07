Hilton cresce in Germania con un DoubleTree a Berlino

08:00

DoubleTree by Hilton approda a Berlino con una struttura che segna la terza a brand in Germania e, con le sue 420 camere (di cui 15 suite) e 11 grandi spazi per meeting ed eventi, rappresenta uno dei più grandi hotel della capitale tedesca.

Il DoubleTree by Hilton Berlin Ku´damm si presenta adatto sia alla clientela leisure, sia a quella d’affari dal momento che, come spiega il direttore generale Hannes Dreher, “unisce il confort di sistemazioni moderne a opzioni ristorative eccezionali e servizi all'avanguardia, oltre a infrastrutture per meeting ed eventi”.



La ristrutturazione dell’albergo, che è durata 16 mesi, si è avvalsa – come spiega TopHotelNews - dell’apporto di Virserius Studios per il design d’interni. Il DoubleTree by Hilton Berlin Ku´damm si affaccia su Los Angeles Plaza, nel cuore del lussuoso quartiere dello shopping di Berlino. Gli ospiti sono a pochi passi dalle esclusive boutique, ristoranti e showroom che si trovano sulla strada nota come gli Champs-Elysees di Berlino: viale Kurfürstendamm.