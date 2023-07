Focus sull'Asia per il Gruppo Accor, 23 nuovi hotel in Giappone

17:24

La ripresa dell’Asia alimenta le ambizioni del Gruppo Accor, che prevede di raddoppiare le strutture giapponesi aggiungendo 23 hotel, per un totale di oltre 6mila camere, nel prossimo anno. La crescita è frutto della partnership strategica siglata con JHRA in Giappone, che porterà a rinominare e rinnovare il portafoglio Daiwa Resorts trasformando le strutture in hotel Grand Mercure e Mercure.

La conversione delle proprietà avverrà durante tutto l’arco del 2024, dopodiché gli alberghi potranno iniziare a operare con i nuovi brand Accor. Per ristrutturare i Daiwa Resorts il gruppo lavorerà con Japan Hotel Reit Advisors, come spiega HotelsMag.com. “Nell’ultimo decennio - fa notare Jean-Jacques Morin, group deputy ceo e ceo delle divisioni premium, midscale & economy di Accor - abbiamo aumentato il nostro portafoglio di hotel del 50% e triplicato i nostri marchi. Ora, con la ripresa della domanda che funge da motore per la nostra crescita, guideremo i nostri brand verso nuove vette”.



Tra le numerose altre aperture nel continente asiatico il Pullman Singapore Hill Street e l’Ibis Styles Bangkok Twin Towers, destinato a diventare il più grande hotel Ibis Styles in cantiere, che aprirà il prossimo anno. Sempre nel 2024 verrà inaugurato il Novotel Nara, che porterà il marchio di fascia media di Accor nella storica regione del Giappone, a 45 minuti a Sud di Kyoto.



Nel 2025 a Ho Chi Minh City dovrebbe invece aprire il Fairmont Hanoi, cui seguirà il Fairmont Tokyo, 219 camere con vista sulla baia di Tokyo. Oltre al Giappone, il Vietnam e le Filippine sono i Paesi cui il gruppo guarda con maggiore interesse per lo sviluppo futuro dei suoi brand.