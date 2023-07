15:52

“Abbiamo chiuso il 2022 con un cambio di passo straordinario, risultato del grandissimo impegno da parte di un team allenato a superare sempre le aspettative”. Elisabetta Fabri (nella foto), presidente e a.d. di Starhotels, commenta con queste parole il bilancio 2022 del Gruppo, che parla di un totale ricavi di 243 milioni di euro, a più 2% rispetto al 2019, mentre l’ebitda non solo ha toccato - con 80 milioni di euro - i valori assoluti più alti di sempre con 17 milioni di euro in più sul 2019, ma ha anche raggiunto un margine di profittabilità pari al 32,7% dei ricavi totali rispetto al 26,3% realizzato nel 2019.

“La nostra capacità di massimizzare le performance alberghiere, pianificare e strutturare la crescita in maniera costante e sostenibile - continua Fabri - ci porta a perseguire sfide sempre più ambiziose. Tra queste, quella di fare la differenza anche in ambito ESG, tema sempre più eticamente imprescindibile in una visione a lungo termine nel mondo dell’hôtellerie”.



L'impegno ESG

Il 2023 ha visto concretizzarsi azioni importanti come l’avvio di un piano di investimenti per il periodo 2023-2026, con 3 milioni di euro già impegnati per l’anno in corso, al fine di ridurre i consumi energetici del gruppo di oltre il 30%.



L’obiettivo è di ridurre la carbon footprint di 10mila tonnellate di Co2 nei prossimi quattro anni.