Sardegna: via libera agli incrementi negli hotel di lusso sul mare

Il consiglio regionale della Sardegna, come riporta l’Unione Sarda, ha approvato l’emendamento della Giunta al Collegato che prevede incrementi volumetrici fino al 15% anche negli alberghi nella fascia dei 300 metri dalla battigia, ma senza l’aggiunta di nuovi posti letto.

Il nuovo provvedimento sull'urbanistica prevede anche che "la capacità massima insediabile nelle zone F può essere incrementata fino al 25% per la realizzazione di nuovi alberghi a 5 stelle o superiori, purché localizzati oltre la fascia dei 300 metri dalla linea battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori".

L'emendamento approvato si applica solo nei comuni che hanno già adeguato il Piano urbanistico regionale al Piano paesaggistico regionale e a condizione che l'intervento "sia realizzato in arretramento rispetto all'edificio preesistente e non verso il mare".