Federalberghi su Booking: “Sembra che il vento stia cambiando”

12:45

Arriva il commento di Federalberghi sulla chiusura del contenzioso tributario aperto fra Booking e il fisco italiano.

"Ringraziamo l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza di Chiavari e la Procura di Genova per aver dato seguito alla segnalazione presentata da Federalberghi" dice Alessandro Nucara (nella foto),direttore generale di Federalberghi. Booking ha infatti versato 94 milioni di euro per regolarizzare il pagamento dell’Iva sulle commissioni che il portale ha fatturato ai gestori delle locazioni brevi e ad altre attività ricettive prive di partita Iva.



"Sembra proprio che il vento stia finalmente cambiando” prosegue Nucara, che ricorda che “pochi giorni fa la Procura di Milano ha disposto il sequestro di quasi 800 milioni di euro nei confronti di Airbnb, per aver omesso l'applicazione delle ritenute fiscali sui canoni delle locazioni brevi e auspichiamo che anche il Governo e il Parlamento facciano presto la propria parte, definendo nuove norme, capaci di tutelare i clienti delle locazioni brevi, i lavoratori, i vicini di casa, le comunità locali e l'erario e di assicurare concorrenza leale tra tutti gli operatori".



"Federalberghi - conclude il direttore generale - continuerà ad operare attivamente al fianco degli organi di vigilanza e della magistratura, al fine di fare in modo che tutti i soggetti che operano sul mercato turistico siano soggetti alle medesime regole".