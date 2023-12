Airbnb, sanzione da 30 milioni di dollari in Australia

11:13

Un altro guaio per Airbnb. In Australia la piattaforma home sharing dovrà pagare 30 milioni di dollari (australiani) per non essere stata sufficientemente trasparente con i consumatori sulla valuta richiesta per i pagamenti.

Su alcune prenotazioni non sarebbe infatti stata esplicitata la valuta in dollari americani e non australiani, riporta Travel Mole.



Airbnb dovrà perciò pagare una sanzione di 15 milioni di dollari e risarcire migliaia di clienti per un ammontare di altri 15 milioni di dollari.



Il caso è stato portato avanti dalla Australian Competition and Consumer Commission, dopo un reclamo presentato da oltre 2mila clienti.