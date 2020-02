The Student Hotel sbarca a Torino, progetto da 65 milioni

16:24

Dopo Firenze, capofila del percorso iniziato nel 2018, Bologna e Roma, The Student Hotel arriva a Torino, con la creazione di un hotel e urban campus che dovrebbe aprire nel 2023. La struttura, oltre alla parte ricettiva, si propone come uno spazio polifunzionale con spazi dedicati allo studio, allo svago, al lavoro e all’intrattenimento.

L’obiettivo è creare una struttura polivalente, aperta 24 ore su 24, un incubatore di attività, eventi, mostre, manifestazioni culturali e ricreative.



L’investimento previsto è di 65 milioni per la nascita di una struttura da 525 camere e 2.000 metri quadrati di Collab, l’hub per il coworking ed ampie aree comuni. All’interno inoltre è previsto un auditorium/cinema serale e rooftop bar con piscina con vista, aperta alla comunità dei residenti del quartiere. Il progetto vedrà anche la creazione di un nuovo parco urbano per la città e includerà un edificio all’avanguardia, di 3.000 metri quadri per l’Università di Design IAAD.



“Il nostro modello di business- dice Charlie McGregor, ceo e fondatore di TSH -, che mette insieme investitore, sviluppatore e operatore, ci consente di mantenere una visione a lungo termine, adottando un approccio nuovo allo sviluppo, oltre a permetterci di offrire servizi di prima categoria a tutti i nostri ospiti e diventare un hub per la crescita della comunità nelle città”.



Il progetto sorgerà nel quartiere Aurora, nei pressi di Ponte Mosca, a pochi minuti da Porta Palazzo e dall’Università di Torino, nonché dalla nuova sede Lavazza, il cui arrivo ha già avuto un impatto positivo in tutto il quartiere circostante. L’area oggetto dell’intervento è di circa 30.000 metri, pari a 4 campi da calcio.