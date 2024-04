Torna anche nella programmazione 2024/2025 di Shiruq by Mappamondo la capsule collection Mindfulness on the road, disegnata con Jack Jaselli, che prevede viaggi esclusivi dedicati all’antica pratica orientale.

La Lituania sarà la prima meta della collezione, con l’itinerario ‘Una porta verso nord’, in partenza il 1° agosto. Il tour di 5 giorni offrirà una vasta gamma di esperienze a stretto contatto con la natura, in una dimensione che rilassa mente e spirito.

I partecipanti, massimo 12 persone, saranno condotti, sia nel tour culturale che nel percorso di mindfulness, da Jack Jaselli. Pratiche di ascolto del corpo, meditazione consapevole, poesie e testi che sapranno stimolare la curiosità e aprire all’esperienza della meraviglia, punteggeranno il viaggio. Non servono competenze di mindfulness per iscriversi al viaggio, che risulta adatto anche ai neofiti della disciplina.

“La mindfulness in viaggio ci prende per mano e ci accompagna nell’intento – dice Francesca Lorusso, product manager di Shiruq by Mappamondo -. Riprendiamo i nostri sensi, e siamo completamente presenti alla meraviglia. Questo viene coltivato con pratiche di consapevolezza corporea e di meditazione che attingono alla millenaria tradizione orientale. Ci sediamo con la nostra mente, la invitiamo a prendere “un tè nel deserto” per conoscerla meglio. Avere qualche strumento per sincronizzare tempo esteriore ed interiore può davvero fare una grande differenza: ed ecco l’unità di intenti tra scoprire e meditare.”