Shiruq amplia la programmazione e presenta al mercato le novità per il 2024. “A pochi mesi dall’ingresso del marchio Shiruq nell’orbita di Mappamondo, presentiamo la nostra offerta di viaggi culturali con partenze a data fissa per l’intero 2024. Sedici proposte distintive, dal profondo valore archeologico, antropologico e naturalistico, che spaziano dall’Africa all’Oceania, passando per Europa, Medio Oriente e Asia. Offerte strutturate che possono contare su tariffe fisse e prezzi concorrenziali grazie ai servizi in allotment. Viaggi per piccoli gruppi, massimo 12 partecipanti, al fine di garantire un’esperienza di viaggio più intima e approfondita” ha spiegato Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq.

Denominatore comune di tutti i viaggi, la presenza dell’accompagnatore dall’Italia: una figura culturale significativa, con una profonda conoscenza dei luoghi e una grande competenza nella gestione delle dinamiche di gruppo. Il tour leader, che per Shiruq opera in esclusiva, fa da ponte tra la cultura di appartenenza del gruppo in viaggio e quella del Paese visitato, permettendo così la massima comprensione di usi, costumi e tradizioni.

Le proposte di punta

Tra le punte di diamante della programmazione di Shiruq by Mappamondo la Georgia, in un viaggio di agosto condotto dal giornalista e storico Piero Pasini; l’Australia, con l’esplorazione del selvaggio outback a cura della tour leader Carla Piazza; l’Algeria, in un connubio di archeologia e deserto, da scoprire con Valentina Rubbi, accompagnatrice e divulgatrice culturale. Non mancano le partenze in occasione dei grandi festival, come il Diwali in Karnataka e il That Luang Festival in Laos. Le sedici proposte sono consultabili, nei dettagli, al sito shiruqviaggi.com.

Inoltre, nell’area riservata alle agenzie sono presenti le locandine di ogni viaggio, da scaricare ed utilizzare in agenzia.

“Un importante passo in avanti per Shiruq by Mappamondo – conferma Andrea Mele, ceo di Mappamondo – frutto di un intenso lavoro di programmazione, che ci permette di offrire ora alle agenzie tanto nuovo prodotto di qualità, a conferma immediata, da proporre ai clienti più attenti, sia per il periodo di alta stagione di agosto che per i mesi a seguire”.

A supporto degli agenti di viaggio, il programma di formazione ShiruqLAB: un ciclo di webinar monografici, dedicati alle nuove proposte, condotti dai pm e dai tour leader di Shiruq.