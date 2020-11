14:37

Una crisi apparentemente infinita, quella che sta attanagliando le città d’arte e le località di villeggiatura svuotate dei turisti e degli stessi residenti, alle prese con lo smart working. Una crisi che richiede un sostegno robusto con contributi a fondo perduto, ammortizzatori sociali e credito d’imposta per gli affitti, come spiega il presidente di Assohotel Claudio Albonetti.

“Tutte le strutture ricettive in locazione, su tutto il territorio nazionale - sostiene - stanno vivendo il dramma del pagamento degli affitti commerciali; non tutti saranno in grado di sfruttare il credito di imposta, è necessario che il governo intervenga con sostegni economici adeguati e decreti che stoppino gli affitti per tutto il 2021”.



Ma non basta: “Chiediamo – prosegue il presidente - la moratoria per tutto il 2021 per mutui e finanziamenti, il congelamento di almeno 24 mesi del contenzioso fiscale e l’abbattimento del costo del lavoro”. Infine l’Imu: non basta cancellarne la seconda rata, bisogna abolirla “per tutto il 2021”.