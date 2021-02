Sardegna, approvato il piano per il recupero di immobili a scopo turistico

13:28

Valorizzare il patrimonio immobiliare e i beni culturali e promuovere nuove attività a carattere turistico, ambientale e divulgativo. Con questo scopo la Giunta regionale della Sardegna ha approvato il Piano per la valorizzazione degli immobili regionali per la programmazione 2021-2023, riporta HotelMag.

“Immobili che si trovavano in stato di abbandono, il cui valore non era salvaguardato - ha precisato il presidente Christian Solinas -, inseriti in contesti paesaggistici, che, di conseguenza, non potevano essere pienamente valorizzati. Dando atto alle linee guida del piano regionale di sviluppo 2020-2024 diamo il via a un’opera di manutenzione e restauro degli immobili,che potranno trovare, sulla base di azioni concordate con gli enti territoriali coinvolti, nuovi impieghi in diversi ambiti, in primis quello turistico. L’obiettivo è metterli a disposizione delle comunità, con innumerevoli risvolti in termini di prospettive occupazionali e attrazione turistica e culturale”.



I beni individuati dal piano, presenti nell’area metropolitana di Cagliari e nelle provincie del Sud Sardegna, di Oristano, Nuoro e Sassari verranno sottoposti alle operazioni di restauro e, contemporaneamente, diverranno oggetto di iniziative coordinate per la loro gestione, lavorando su un turismo senza stagionalità.



Il programma ha validità triennale.