Turismo accessibile, arriva il decreto interministeriale

Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica, è stato presentato, dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e dalla ministra per le Disabilità, Erika Stefani, il decreto interministeriale che stabilisce le modalità di accesso e fruizione al fondo previsto dalla Legge di Bilancio e destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità all’offerta turistica delle persone con disabilità, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

"Le risorse si affiancano a quelle già disposte con il Pnrr in favore della sostenibilità dell'offerta turistica nazionale – ha detto Garavaglia -. Gli obiettivi di sostenibilità...