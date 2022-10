Sardegna, la stagione si allunga: record di presenze a settembre

15:30

Settembre da record per la Sardegna che, in base ai dati elaborati da Federalberghi-Confcommercio, ha chiuso il mese con presenze ai livelli del 2019 pre-pandemico e, in certi casi, con cifre addirittura superiori.

Incoraggianti in particolar modo i numeri del Nord-Ovest dell’isola, con 75.553 presenze e un indice medio di riempimento camere di oltre 82 punti percentuali rispetto al 76,3 per cento dello stesso dato del 2019.



Meglio del 2019

Le presenze italiane, riporta sardiniapost.it, sono state 23.754 (con un soggiorno medio di 2,79 giorni) e 51.799 quelle straniere (con un soggiorno medio di 3,37 giorni). Al primo posto nella classifica delle mete più attrattive della regione si conferma Alghero, che ha registrato un indice medio di riempimento dell’85,8 per cento, contro l’82,2 per cento del 2019. Bene anche Sassari il cui dato, spiega il presidente di Federalberghi Confcommercio della provincia di Sassari, Stefano Visconti, rappresenta “un rimbalzo significativo e per certi versi imprevisto che ci riporta, migliorandoli significativamente, agli indici occupazionali del 2019, dopo due anni difficilissimi dai quali è ancora difficile riprendersi”.