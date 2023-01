Montagna senza neve, la Toscana parla di stato di emergenza

12:08

La mancanza di neve ha messo in ginocchio l’economia montana degli Appennini, i cui impianti sono tutti fermi, tanto che Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, parla di emergenza neve per la montagna pistoiese come l’Abetone e, aggiunge, “non è una situazione che tocca solo la Toscana - dice -. Penso ad uno stato di emergenza che venga in modo contestuale proposto da più Regioni”.

Anche in Emilia Romagna, Abruzzo e Marche l’assenza di neve tocca il sistema economico e domani è previsto l’incontro dei presidenti di Regione con Daniela Santanchè, ministro del Turismo.



La situazione al Nord

Al Nord la situazione è a macchia di leopardo, con Trentino Alto Adige e Veneto senza problemi, per ora, mentre in Piemonte - dove si scia ancora bbastanza bene – il problema principale, come riportato da Il Sole 24 Ore, sono le alte temperature, che rendono difficile anche utilizzare i cannoni per la neve programmata.



Al contrario nel comprensiro Monterosa Ski Tre Valli (Champoluc-Frachey, Gressoney-La-Trinité e Alagna) la neve non manca, grazie alla perturbazione del passato weekend e all’abbassamento delle temperature, che ha consentito l’utilizzo dei cannoni per mantenere le piste in stato ottimale. “A oggi - spiega Giorgio Munari, amministratore delegato di Monterosa spa - si contano ben 197mila primi ingressi dall’inaugurazione della stagione. Un numero ottimo, raggiunto anche grazie alle condizioni delle piste”.