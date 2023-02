Umbria, il 2023 all’insegna del Perugino e di Umbria Jazz

10:08

La Regione Umbria si presenta come la meta imperdibile dell’anno, forte anche del riconoscimento della Lonely Planet come unica destinazione in Italia ‘Best in Travel 2023’.

Il 2023 è un anno di grandi anniversari, dai 500 anni della morte del Perugino ai 50 anni di Umbria Jazz, che contribuiranno a valorizzare i luoghi di un territorio ricco di cultura e opere d’arte, famoso per le produzioni enogastronomiche legate ai sapori della tradizione, lo splendore architettonico dei piccoli borghi e l’attenzione ad un turismo lento e sostenibile.



Innanzitutto, in anteprima in Bit l'Umbria ha presentato la Guida di Repubblica: ‘Maestri dell'arte italiana: Perugino e Signorelli’, dedicata ai due grandi artisti del Rinascimento Italiano. Il volume rappresenta un tour alla scoperta delle loro opere d’arte e dei luoghi di culto a loro associati.



“Abbiamo chiuso il 2022 con un risultato importante sul fronte del turismo, superando 6 milioni 330 mila presenze, un dato superiore al 2019. Il 2023 rappresenta un anno importantissimo per l’Umbria, ricorrono infatti 500 anni dalla morte del Perugino e del Signorelli che sono per la nostra Regione un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Paola Agabiti, assessore al Turismo della Regione Umbria -. Le celebrazioni vedranno tante iniziative, declinate in modo e forme differenti in tutto il territorio. La guida di Repubblica in questo contesto è un omaggio non solo ai due grandi artisti, ma anche alla nostra terra ricca di storia, arte e cultura. Oltre alle manifestazioni legate al Perugino, vogliamo ricordare che questo è un anno importante anche per Umbria Jazz, un festival unico nel panorama italiano e mondiale che ha saputo rinnovarsi e che oggi continua ad attirare un pubblico variegato ed esperto".



“Quella che inizierà il 7 luglio è un’edizione particolarmente importante per Umbria Jazz, che festeggerà il cinquantesimo anniversario – ha spiegato Gian Luca Laurenzi, presidente della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz -. La sua prima edizione fu una scommessa, una sfida. Per festeggiare degnamente questo traguardo UJ sta lavorando a un'edizione molto speciale, che oltre ai grandi nomi proporrà una serie di eventi e iniziative che renderanno Perugia un palcoscenico unico, vivo e coinvolgente”.