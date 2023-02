SeeSicily e cine-produzioni rilanciano il turismo internazionale in Sicilia

di Alberto Caspani

15:52

La Sicilia raccoglie i frutti della campagna SeeSicily. Con oltre 4 milioni 858mila arrivi registrati nelle strutture ricettive (+56% sul 2021) e 14 milioni 700mila presenze complessive (di cui 6,4 milioni straniere, pari al 43,5% del totale), la Regione mette a segno una crescita sensazionale del 51,7% sulla stagione precedente.

“Nel 2023 punteremo a incrementare ulteriormente questi trend - ha assicurato Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia - visto che abbiamo lavorato per assicurare i collegamenti con tutte le isole minori”.



“Secondo l’Università Cattolica - ha aggiunto Elvira Amata, assessore regionale al Turismo - la campagna SeeSicily è oggi la più ricordata dagli italiani, grazie anche alla promozione in trasmissioni televisive come Ballando sotto le stelle: prova che il grande schermo, soprattutto quello cinematografico con le serie ambientate in loco di White Lotus o Makari, rappresenta uno dei migliori investimenti d’immagine su lungo termine”.



Nel 2023 la Sicilia occidentale omaggerà fra l’altro i 60 anni del Gattopardo di Luchino Visconti, mentre sul fronte internazionale investirà nei “Percorsi di pace a 80 anni dallo sbarco di Sicilia”.