Antitrust, istruttoria sui costi dei voli per la Sicilia: i vettori nel mirino

12:00

Quattro compagnie aeree sotto la lente dell'Antitrust per i prezzi dei biglietti per la Sicilia in vista delle festività invernali. L'Agcm ha aperto un'istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, easyJet e Ita per indagare su eventuali distorsioni del mercato per quanto riguarda i voli dalle maggiori città (Roma, Bologna, Torino e Milano).

Come riporta repubblica.it, il garante della concorrenza ha dato seguito a un esposto del Codacons Sicilia presentato lo scorso 13 dicembre.



In particolare l'attenzione si concentra sui biglietti in economy per Palermo e Catania da Fiumicino, Ciampino, Malpensa, Linate, Orio al Serio, Caselle e dal Marconi di Bologna.



L'Antitrust ha anche sottolineato che eventuali distorsioni risulterebbero ancora più gravi considerando il periodo di difficoltà che stanno vivendo le famiglie italiane.