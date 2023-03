Viaggi virtuali tra le bellezze di Ischia, l'iniziativa di Enit e MiTur

21:00

Un ciclo di viaggi virtuali nei luoghi più belli di Ischia. Dopo aver lanciato la campagna #ThisIsIschia, il Ministero del Turismo ed Enit tornano a supportare l’isola, lanciando un programma di eventi digitali, che dal 1° aprile al 16 settembre consentiranno di scoprire i lati più suggestivi e imperdibili della destinazione.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la startup Lucus, che metterà a disposizione la sua tecnologia e la sua rete di local streamer per raccontare Ischia. “Solidarietà applicata all’implementazione dell’offerta turistica – spiega Ivana Jelinic, presidente e ceo di Enit -. Dopo l’avvio della campagna #ThisisIschia nei principali hub e piazze nazionali e internazionali, lanciata dal Ministro del turismo Daniela Santanché, con un hashtag virale sul web per raccontare l’isola in modo nuovo e rilanciarla turisticamente, vogliamo ora fare un passo in più, un balzo in avanti per costruire insieme il futuro turistico dell’isola e non lasciarla alla casualità degli eventi”.



Gli eventi

Gli appuntamenti in programma sono 21 e saranno visibili sul sito di Enit, nella sezione 'This Is Ischia'. I viaggi virtuali sveleranno i luoghi più suggestivi, dai borghi alle terrazze panoramiche sul mare, senza dimenticare tradizioni culinarie e artigianato.



Per gli appuntamenti sono stati selezionati i migliori percorsi e le migliori guide turistiche locali, formate all’utilizzo della piattaforma e all’ideazione di viaggi digitali tramite la Lucus Academy. I local streamer avranno il compito di rispondere in diretta alle domande e curiosità di quanti si collegheranno ai vari eventi collegati da casa.



I primi tre viaggi digitali in programma il prossimo 1° aprile porteranno gli spettatori al Castello Aragonese. Alla mattina si partirà con una passeggiata in diretta attorno alla Cattedrale dell’Assunta e alla Chiesa dell’Immacolata. Al pomeriggio il viaggio digitale mostrerà un orto con la preparazione di prodotti tipici e alla sera la Chiesa di San Pietro a Pantaniello, con vista su Carcere Borbonico e Terrazza degli ulivi con vista panoramica



Per seguire gli eventi in streaming è possibile iscriversi gratuitamente sulla pagina dedicata di Enit.