Boom di turisti a Roma per Pasqua, oltre un milione di presenze

15:53

Roma torna a fare il pieno di turisti stranieri. Durante l’ultimo weekend di Pasqua, l’incoming della Capitale ha superato l’asticella del milione di presenze, battendo ufficialmente i numeri del pre-pandemia.

"Per la città - ha sottolineato l’assessore al Turismo Alessandro Onorato in un video postato su Facebook - è una Pasqua molto importante, perché stabiliamo un record: il più alto numero di turisti nella storia. Le presenze prenotate negli alberghi e nell’extralberghiero sono 1 milione e 45 mila: l’11,5% in più rispetto al 2019 e il 68% in più rispetto al 2022”.



Riguardo alla provenienza dei turisti, Onorato ha precisato all'Agi che nel 55% dei casi sono stranieri: “Gli americani sono i più numerosi con il 12,1%, seguiti da inglesi (9,52%), spagnoli (7,27%), francesi (6,74%) e tedeschi (6,01%). Ma non è tutto. Grazie alla riapertura delle rotte aeree con l’Oriente, tornano a Roma anche i turisti dalla Cina (2,8%) e dalla Corea del Sud (2,4%)".