La Lombardia accelera: tutte le cifre di un incoming in ascesa

10:54

Degli oltre 68 milioni di visitatori previsti in Italia per le vacanze estive 2023, 7,4 milioni avranno come destinazione la Lombardia, dove i pernottamenti stimati ammonteranno a 22,3 milioni.

È quanto emerge dal 'Tourism Forecast Summer 2023' dell’Istituto Demoskopika, che ha monitorato i principali indicatori turistici per regione. In Lombardia si prevede un più 4,4% di arrivi e, per il periodo estivo, un incremento di 4 punti percentuali nei pernottamenti. In crescita è anche la spesa generata dai turisti, che per il periodo giugno-settembre si calcola sarà pari a 4,5 milioni di euro, a più 7,8% rispetto al 2022.



“La regione si avvicina all’obiettivo di superare i flussi del 2019 - commenta Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia -. Positiva anche la crescita della spesa turistica, che conferma l’attrattività delle nostre eccellenze ricettive e dei prodotti lombardi".



A contribuire allo slancio turistico lombardo è anche l’effetto traino di Bergamo-Brescia Capitali della Cultura 2023. "Nel primo quadrimestre 2023 hanno pernottato in strutture ricettive della città di Bergamo 280.092 persone, +23,9% rispetto allo stesso periodo del 2019".



Paola Trotta