Alcuni ci vedono lo zampino di 'The White Lotus', la popolare serie americana - girata per la sua seconda stagione a Taormina - che ha fatto impazzire il pubblico d'oltreoceano. Per altri è solo il desiderio degli stranieri di compensare le opportunità perse durante la pandemia e andare a scoprire anche angoli della Penisola meno conosciuti.

I mercati top

Qualunque sia la motivazione alla base del successo per la Sicilia e la Sardegna, destinazioni regine dell'estate italiana, si prospetta una stagione di grande fermento per gli arrivi dall'estero. Arrivi rinvigoriti dal ritorno prepotente dei viaggiatori europei e dal riaffacciarsi dei visitatori lungo raggio, soprattutto statunitensi, che stanno scegliendo non solo le città d'arte, ma anche le mete meno battute e le coste delle isole.



Bene il ‘prenota prima’

A dipingere un quadro "estremamente positivo" è Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet Sicilia, prima ancora che presidente nazionale dell'associazione: "Per i soggiorni mare, che nella nostra isola hanno sempre avuto un peso rilevante, gli incentivi del 'prenota prima' hanno permesso a tante strutture della costa di incassare un considerevole numero di prenotazioni già in primavera. Poi c'è la spinta, quest'anno molto forte, del mercato estero con tantissimi turisti tedeschi, olandesi, ma anche americani che stanno scoprendo l'isola. Non credo di sbilanciarmi troppo, se dico che la Sicilia riuscirà a concludere la stagione con il 5-8 per cento in più di presenze rispetto allo scorso anno".



Il rallentamento di aprile

Dal canto loro, le prenotazioni degli italiani si stanno invece muovendo a rilento. Dopo il boom iniziale del primo trimestre del 2023, complici le politiche di advance booking messe in atto dai t.o., i mesi di aprile e maggio hanno segnato il passo, anche se le prospettive restano positive.



