Gardaland, primo bilancio di stagione: hotel pieni al 98%

11:36

Una stagione positiva per Gardaland Resort, che traccia un primo bilancio del 2023 e si riconferma fra le destinazioni più amate dai vacanzieri. Gli ospiti internazionali del parco sono in crescita, e il mercato estero ormai rappresenta il 30% del totale dei visitatori.

“La Germania mantiene il primato come nazione ‘Gardaland lover’ per l’affluenza al parco – dice l’amministratore delegato Sabrina de Carvalho (nella foto) –; al secondo posto ci sono austriaci e poi svizzeri, seguono alcuni Paesi dell’Europa dell’Est come, per esempio, Slovenia e Croazia. Ma Gardaland si conferma una meta amata anche dagli italiani. In particolare, abbiamo registrato un aumento dei gruppi di giovanissimi che decidono di trascorrere una giornata al parco, ma anche un maggior numero di giovani famiglie con figli dai 6 ai 12 anni che scelgono di trascorrere una giornata di relax a Gardaland”.



Buona anche la performance dei tre hotel, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel, con le loro 475 stanze, di cui 264 completamente tematizzate. “Nei nostri hotel la presenza del turismo internazionale è pari al 48% degli ospiti, in aumento di circa il +10% rispetto al 2022 - commenta de Carvalho -. Siamo davvero soddisfatti perché il tasso di occupazione per il mese di agosto raggiunge il 98%, non solo: quest’anno gli ospiti prenotano in anticipo e si fermano più a lungo rispetto allo scorso anno”.



La tendenza registrata per la stagione in corso dimostra, infatti, che gli ospiti provenienti dall’estero che soggiornano negli hotel di Gardaland Resort prenotano con più di 50 giorni di anticipo sull’arrivo, mentre gli ospiti italiani scelgono di prolungare la durata del loro soggiorno rispetto allo scorso anno.



Per quanto riguarda il mese in corso, de Carvalho non si sbilancia: “È impossibile fare una previsione sulle presenze di agosto, ma la tendenza è positiva. Già la scorsa estate avevamo raggiunto i livelli pre-pandemia registrando oltre tre milioni di presenze nella stagione 2022”.