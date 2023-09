Barletta, Arsenale: “Italia deve essere protagonista sui tavoli internazionali”

15:23

C’è bisogno di internazionalizzare e mettere a sistema l’offerta turistica italiana. Paolo Barletta (nella foto), ceo di Arsenale, in viaggio in Corea e Cina con la missione del Mitur, sottolinea l’importanza di proporsi all’estero come prodotto integrato.

“Dobbiamo proporci all’estero nel modo giusto, fare sistema con tutti gli attori coinvolti. Dobbiamo essere sempre più presenti e protagonisti sui tavoli internazionali dato che siamo gli ambasciatori del Paese più richiesto e desiderato al mondo” dice Barletta.



“Arsenale è fedele a questa mission e investe nel nostro paese, con il treno La Dolce Vita e la nostra offerta di hotel di lusso. Le crociere su rotaia sono un nuovo trend di cui oggi siamo sempre più protagonisti e, grazie anche alla Ferrovie Italiane, stiamo costruendo la terza gamba dell’hospitality che, al fianco del settore crocieristico e alberghiero, sta guadagnando quote di mercato in tutto il mondo”.



Il ceo sottolinea la possibilità di destagionalizzare e di offrire mete alternative, grazie alla proposta dei treni turistici di lusso a cui sta lavorando Arsenale.



“Grazie ai nostri treni – dice ancora Barletta - potremo ampliare le possibilità di scoprire percorsi turistici alternativi, oltre alle classiche mete più note e frequentate, per proporre esperienze uniche ai viaggiatori ed emozioni che solo il brand ‘Italia’ può regalare. Le bellezze per essere vissute devono essere collegate e i collegamenti sostenibili saranno sempre più il futuro del viaggiare e permetteranno di creare opportunità a 360 gradi nel turismo, come nel lavoro. Noi abbiamo deciso di impegnarci per la nostra parte, valorizzando il turismo lento su rotaia e l’idea di poter viaggiare come in crociera, ma sulla terra ferma. Tutti elementi che sposano perfettamente i concetti di sostenibilità, di rispetto dell’ambiente e delle comunità locali, di destagionalizzazione, perché viaggiare sui nostri treni nel nostro Paese, non solo è meraviglioso, ma è possibile tutto l’anno”.