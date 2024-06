Turkish firma il codeshare con KM Malta Airlines

Partirà il 15 giugno l’accordo di codeshare firmato da KM Malta Airlines e Turkish Airlines per operare voli congiunti. L’intesa fornirà ai passeggeri di entrambe le compagnie opzioni di viaggio più flessibili sui voli diretti tra Istanbul e Malta. Nell’ambito della cooperazione, KM Malta Airlines inserirà i propri numeri di volo su quelli di Turkish Airlines sulla rotta Istanbul - Malta e viceversa.

“Istanbul - commenta David G. Curmi, executive chairman di KM Malta Airlines - è un importante hub collegato con Malta due volte al giorno e offre ai nostri clienti maltesi un’ampia scelta di destinazioni. Consente inoltre ai nostri viaggiatori internazionali una migliore connettività attraverso l’aeroporto internazionale di Malta, collegando entrambe le nostre reti”.

“Questa partnership - aggiunge il ceo di Turkish Airlines, Bilal Ekşi - non solo consente ai viaggiatori maltesi di beneficiare dell’ampia rete di Turkish Airlines su scala globale, ma stimola anche un maggior numero di visitatori provenienti da Malta a visitare il nostro Paese. Confidiamo in una collaborazione di successo e di lunga durata”. I voli in codeshare saranno disponibili per l’acquisto attraverso i canali di vendita delle compagnie aeree e i siti web turkishairlines.com e kmmaltairlines.com.