“Il sistema fieristico è cruciale per il settore produttivo italiano, soprattutto per le Pmi, che trovano nelle fiere un’opportunità fondamentale per farsi conoscere sia in Italia che all’estero”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la IX Giornata mondiale delle fiere, in un convegno organizzato dall’Associazione esposizioni e fiere italiane (Aefi).

Urso ha sottolineato “l’importanza delle misure adottate, come la legge sul Made in Italy, per promuovere e sviluppare il settore, garantendo una presenza coordinata all’estero”.

Inoltre, ha ribadito “l’impegno del governo per sostenere il consolidamento del sistema fieristico”. Nell’ambito internazionale, Urso ha menzionato il Piano Mattei per l’Africa, ritenendo che “l’Africa, con il suo potenziale di crescita demografica, sociale e produttiva, possa rappresentare un’importante area di sviluppo per il sistema fieristico italiano nei prossimi anni”.