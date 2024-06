Il lavoro in agenzia di viaggi è donna. Ne è convinto Ezio Barroero, presidente di Lab Travel. “Su 140 Personal Voyager appartenenti a Lab Travel Euphemia, 120 sono donne - spiega il presidente -. Tutti professionisti, con anni di esperienza alle spalle, che si affidano a noi per sfruttare tutti i vantaggi delle economie di scala ritagliandosi più tempo per la consulenza al cliente finale”.

Il gruppo è in espansione: “Nel 2023 abbiamo fatturato 60 milioni di euro, per un valore medio pratica di 5-6mila euro. E le prospettive per quest’anno sono positive, con una crescita reale che si aggira intorno al 9%, determinata dall’incremento dei passeggeri. Questo dato va a innestarsi su un risultato 2023 che era già stato eccezionale, vista la crescita di fatturato del 40%, in parte dovuta però anche all’aumento dei prezzi”. La strategia resta comunque quella dei piccoli passi: “Quest’anno abbiamo in previsione di ampliare con 8-10 nuovi ingressi il numero dei nostri Personal Voyager”.

Il segreto è innanzitutto quello di giocare d’anticipo: “L’early booking consente di mettere in cascina una gran mole di prenotazioni e di lavorare al meglio garantendo qualità e prezzi convenienti. Le destinazioni preferite cambiano in base ai periodi e agli eventi contingenti. Inutile dire che i conflitti in atto incidano sui numeri, con un’erosione di 4-5 punti percentuali, ma va detto che ad esempio l’Egitto continua a tenere e che Italia, Stati Uniti, Maldive, Giappone e Spagna stanno registrando performance di tutto rispetto. Per quanto riguarda l’Italia in particolare, il caro prezzi viene comunque in parte mitigato dalla possibilità di evitare il costo del volo, che incide fortemente sul valore del pacchetto”.

Sul futuro del ruolo dell’agente di viaggi interviene l’a.d. di Lab Travel Euphemia, Giulia Barroero: “Tutto sembra giochi contro la nostra categoria, ma il rapporto con il cliente resta sempre di fondamentale importanza ed è il valore sul quale i nostri Personal Voyager puntano per continuare a crescere e consoldare i numeri”.

“Dal canto nostro – chiude Ezio Barroero – stiamo lavorando per favorire una sempre maggiore connessione fra agenzie, in modo tale da creare un gruppo di lavoro realmente coeso. Di fondamentale importanza anche lo sviluppo tecnologico, con la nuova piattaforma Travel Tools che consente agli agenti di accedere a una gran mole di informazioni e di dialogare costantemente”.