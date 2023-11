Mitur, fondi alluvione: c’è tempo fino al 10 novembre per le domande

13:27

Slitta al 10 novembre il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso al contributo del 100% dei danni subiti per le imprese turistiche colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche, contributo con il quale il Ministero del Turismo mette a disposizione 10 milioni di euro per sanare le conseguenze economiche negative subite dagli operatori economici aventi sede nei territori alluvionati per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Fondi e destinatari

Gli indennizzi verranno concessi fino a copertura del 100% dei danni materiali subiti (non coperti da polizza assicurativa) che dovranno essere attestati tramite perizia. Potrà essere indennizzata anche la riduzione dell’utile per il periodo compreso fra l’1 maggio 2023 e il 31 luglio 2023 rispetto al periodo 1/5/2022 e 31/7/2022 che dovrà essere certificata con perizia rispetto al periodo 1/5/2022 e 31/7/2022.



Le misure previste dal decreto sono a sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.